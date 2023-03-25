مواعيد مباريات اليوم السبت 25-3-2023..كأس الرابطة والمغرب أمام البرازيل وتصفيات أوروبا

يشهد اليوم السبت مباراة دولية ودية مرتقبة بين المغرب والبرازيل إضافة إلى استكمال مباريات التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

فيما يلعب فيوتشر ضد طلائع الجيش ضمن ثمن نهائي كأس الرابطة.

وسيلتقي فيوتشر أمام طلائع الجيش في تمام التاسعة والربع مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

المغرب والبرازيل

ووديا يستضيف منتخب المغرب نظيره البرازيلي على ملعب طنجة الكبير.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.

كما يواجه منتخب ألمانيا منافسه بيرو في التاسعة مساء.

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تصفيات يورو 2024

وفي تصفيات اليورو سيواجه منتخب إسبانيا منافسه النرويج في العاشرة إلا ربع مساء.

وتنقل المباراة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفي الوقت ذاته يلقتي منتخب كرواتيا مع ويلز، وأرمينيا مع تركيا.