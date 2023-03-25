خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا

ساعات قليلة تفصل حسام البدري المدير الفني السابق لـ الأهلي ومنتخب مصر عن خوض تجربة تدريبية جديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البدري سيعقد اجتماعا أخيرا مع رئيس نادي الصفاقسي التونسي لحسم التفاصيل الأخيرة تمهيدا لتوقيع العقود.

وسبق أن عقد البدري اجتماعا مع رئيس النادي وبحضور مدير الكرة للاتفاق على كافة بنود التعاقد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر مقرب من البدري أن المدرب الأسبق لمنتخب مصر توجه أمس الجمعة إلى تونس.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

وكانت تقارير تونسية قد أفادت أن المفاوضات بين البدري والصفاقسي قد انهارت مؤخرا، لكن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.