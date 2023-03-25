خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا

السبت، 25 مارس 2023 - 02:06

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

ساعات قليلة تفصل حسام البدري المدير الفني السابق لـ الأهلي ومنتخب مصر عن خوض تجربة تدريبية جديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البدري سيعقد اجتماعا أخيرا مع رئيس نادي الصفاقسي التونسي لحسم التفاصيل الأخيرة تمهيدا لتوقيع العقود.

وسبق أن عقد البدري اجتماعا مع رئيس النادي وبحضور مدير الكرة للاتفاق على كافة بنود التعاقد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البدري يطير الجمعة إلى تونس لإتمام التعاقد مع الصفاقسي تقرير تونسي: فشل مفاوضات حسام البدري مع الصفاقسي تقارير: البدري وكارتيرون ضمن المرشحين لتدريب الوداد حسام البدري لـ في الجول: قندوسي سيكون إضافة هامة لصفوف الأهلي

وعلم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر مقرب من البدري أن المدرب الأسبق لمنتخب مصر توجه أمس الجمعة إلى تونس.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

وكانت تقارير تونسية قد أفادت أن المفاوضات بين البدري والصفاقسي قد انهارت مؤخرا، لكن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.

حسام البدري الصفاقسي الدوري التونسي
نرشح لكم
بعد سحب الاستئناف.. فهد المولد يستكمل مدة إيقافه بسبب المنشطات الفوز الأول عربيا والثاني إفريقيا.. المغرب يسقط البرازيل وديا البدري: وصلتني عروضا محلية قبل تولي تدريب الصفاقسي.. وأحلم بالعودة لمنتخب مصر فلسطين تفوز بظهور ثنائي الدوري المصري.. وكوبر يعيد الانتصارات لـ سوريا في مباراته الأولى انتهت - المغرب (2) - (1) البرازيل.. فوز تاريخي تشكيل المغرب - النصيري وزياش يقودان هجوم رابع العالم ضد البرازيل البدري: هدفي هو بناء مشروع قوي للصفاقسي.. والفريق يحتاج للكثير من التدعيمات حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي
أخر الأخبار
أحمد ياسر: بابافاسيليو يضيف إلينا تفاصيل لم نتعلمها مع المدربين المصريين ساعة | الكرة المصرية
بامبو: سددت الكرة من أمام قاعود لأني طماع.. ومدربنا يريد الفوز على الجميع 2 ساعة | الكرة المصرية
أبو جبل: الفوز الكبير يثبت عمل المدرب.. وأشكر جماهير الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - منتخب مصر للناشئين يفتتح الدورة الودية بفوز كبير على السعودية 2 ساعة | كرة يد
بابافاسيليو: نستحق الفوز على الزمالك.. وهذا وقت عودة أبو جبل للمنتخب 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - على بعد مباراة من الدربي.. فوز الأهلي والزمالك والاتحاد في دوري السوبر 2 ساعة | كرة سلة
عبد المقصود: خسرنا المباراة خلال 10 دقائق.. وافتقدنا 12 لاعبا ضد البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك