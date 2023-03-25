مدير منتخب مصر: لا إصابات بعد مباراة مالاوي.. وهذا موعد السفر

أوضح محمد غرابة مدير منتخب مصر عدم وجود إصابات في صفوف المنتخب عقب مباراة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب مصر على مالاوي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

وقال غرابة عبر أون تايم سبورتس 1: "لا توجد إصابات والتقارير الدورية من محمد أبو العلا طبيب المنتخب مطمئنة".

وأضاف "بعثة منتخب مصر ستسافر يوم الأحد بعد الإفطار، ومدة الرحلة ستكون 7 ساعات".

وأكمل "سيخوض لاعبو منتخب مصر تدريبين في القاهرة قبل السفر، ومن ثم سنخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة في مالاوي يوم 27 مارس الجاري".

وأردف "عقب المباراة هنأ وزير الرياضة وأعضاء مجلس اتحاد الكرة كل من اللاعبين والجهاز الفني على النتيجة والأداء الذي قدموه خاصة في الشوط الأول".

وأتم "هناك شكل وتطور لمنتخب مصر وجمل فنية، واللاعبون مهتمون جدا بما يقوله المدرب، ونريد التأهل لكأس أمم إفريقيا وهدفنا الأساسي الفوز باللقب".





































































































































































سجل ثنائية مصر: محمد صلاح وعمر مرموش.

وسبق أن حقق فيتوريا 3 انتصارات سابقة ضد ليبيريا والنيجر وبلجيكا، وجميعها ودية.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقاط السادسة تصدر بها الترتيب مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة غينيا وإثيوبيا.

وتوقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط تراجع بها ترتيبه بشكل مؤقت.

وسيلتقي منتخب مصر مجددا مع مالاوي يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا لحساب الجولة الرابعة.