مؤتمر الركراكي: مباراة البرازيل فرصة لإثبات قدراتنا.. ولن أخاطر بحكيمي

السبت، 25 مارس 2023 - 01:45

كتب : FilGoal

وليد الركراكي مدرب المغرب

شدد وليد الركراكي مدرب المغرب على أن منتخب بلاده أمامه مهمة صعبة صعبة أمام البرازيل لإثبات قدراته التي أظهرها في كأس العالم 2022.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره المغربي غدا السبت على أرضية الملعب طنجة الكبير في مباراة دولية ودية.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: " مباراة البرازيل لن تكون سهلة، إنهم يمتلكون لاعبين كبار رغم غياب نيمار دا سيلفا".

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وأضاف الركراكي "منتخب البرازيل لديه أسماء تلعب في كبرى الأندية، لقد توجوا بكأس العالم في خمس مناسبات سابقة ويُريدون استعادة بريقهم بعد خروجهم من ربع نهائي كأس العالم".

وشدد منتخب المغرب "نحن كذلك سنكون مدعومين بجماهيرنا ونُريد التوقيع على مباراة كبيرة لإثبات أن نتائجنا في كأس العالم لم تكن وليدة الصدفة أو محض مفاجأة، لدينا كل المؤهلات والمقومات لصنع شيء جيد".

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

موقف حكيمي

وعن موقف أشرف حكيمي قال الركراكي: "لن نقوم بالمجازفة بشأن حكيمي، إنه يرغب بشدة في المشاركة أمام المنتخب البرازيلي، لكن ذلك مرتبط ومقترن بحالته الصحية في الحصة التدريبية الأخيرة".

موقع "لو سبورت 360" المغربي أشار إلى أن حكيمي شارك في المران الختامي لمنتخب المغرب تحضيرا لمواجهة البرازيل بشكل طبيعي.

حكيمي غاب عن المشاركة في المباريات الخمس الأخيرة لناديه باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

منتخب المغرب منتخب البرازيل وليد الركراكي
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