كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 25 مارس 2023 - 01:31

كتب : FilGoal

الزمالك - زيزو

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخسر الزمالك مباراته الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، فاز البنك الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الماضية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

يلتقي الفريقان للمرة السادسة في تاريخهما، والثانية هذا الموسم، حيث فاز الزمالك في الأسبوع السابع من الدوري بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 96.

ولم يسبق للبنك الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك، حيث فاز 3 مرات وتعادلا في مباراتين.

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