ديشامب بعد اكتساح هولندا: شارة القيادة لن تغير مبابي

أبدى ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا سعادته بأداء كيليان مبابي بعد ارتداء شارة قيادة الديوك الفرنسية.

وارتدى مبابي شارة قيادة فرنسا لأول مرة بعدما تم تعيينه قائدا للديوك في مباراة شهدت الانتصار على هولندا 4-0 في تصفيات يورو 2024.

وقال ديشامب عبر قناة ليكيب: "شارة القيادة لن تغير مبابي، يشارك ويستمتع بنفسه. يبذل مجهودا مثلما يفعل زملائه في الفريق".

وأضاف "غيّر مركزه عدة مرات، ويعرف كيفية التعامل. إنه القائد لكنه لعب بالفعل مثل هذه المباريات".

وأتم "مثل بقية الفريق، كانت لديه الرغبة في تقديم مباراة جيدة للغاية، والأهم من ذلك كله، الفوز".

مبابي وصل إلى الهدف رقم 38 مع منتخب فرنسا ليكسر رقم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد صاحب الـ37 هدفا ويصبح خامس الهدافيين التاريخين لوصيف كأس العالم 2022.

فيما رفع جريزمان رصيده إلى43 هدفا في المركز الثالث متفوقا على ميشيل بلاتيني (41) وخلف أوليفية جيرو (53) وتيري هنري (51).

في المقابل تعرض رونالد كومان مدرب هولندا لخسارة قاسية في ظهوره الرسمي الأول مع منتخب هولندا بعد توليه المهمة خلفا للويس فان خال.