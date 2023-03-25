ديشامب بعد اكتساح هولندا: شارة القيادة لن تغير مبابي

السبت، 25 مارس 2023 - 01:20

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

أبدى ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا سعادته بأداء كيليان مبابي بعد ارتداء شارة قيادة الديوك الفرنسية.

وارتدى مبابي شارة قيادة فرنسا لأول مرة بعدما تم تعيينه قائدا للديوك في مباراة شهدت الانتصار على هولندا 4-0 في تصفيات يورو 2024.

وقال ديشامب عبر قناة ليكيب: "شارة القيادة لن تغير مبابي، يشارك ويستمتع بنفسه. يبذل مجهودا مثلما يفعل زملائه في الفريق".

أخبار متعلقة:
تصفيات يورو 2024 – مبابي يكسر رقم بنزيمة ويقود فرنسا لفوز كاسح على هولندا تصفيات يورو 2024 - إبراهيموفيتش الأكبر ولوكاكو يفك العقدة بـ "هاتريك".. بلجيكا تضرب السويد بثلاثية تصفيات يورو 2024 - ثلاثي هجومي يقود بلجيكا.. وإبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء السويد تصفيات يورو 2024 - فوز ساوثجيت الـ 50 وكين الهداف يكتبان سقوطا تاريخيا لـ إيطاليا

وأضاف "غيّر مركزه عدة مرات، ويعرف كيفية التعامل. إنه القائد لكنه لعب بالفعل مثل هذه المباريات".

وأتم "مثل بقية الفريق، كانت لديه الرغبة في تقديم مباراة جيدة للغاية، والأهم من ذلك كله، الفوز".

مبابي وصل إلى الهدف رقم 38 مع منتخب فرنسا ليكسر رقم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد صاحب الـ37 هدفا ويصبح خامس الهدافيين التاريخين لوصيف كأس العالم 2022.

فيما رفع جريزمان رصيده إلى43 هدفا في المركز الثالث متفوقا على ميشيل بلاتيني (41) وخلف أوليفية جيرو (53) وتيري هنري (51).

في المقابل تعرض رونالد كومان مدرب هولندا لخسارة قاسية في ظهوره الرسمي الأول مع منتخب هولندا بعد توليه المهمة خلفا للويس فان خال.

فرنسا هولندا كيليان مبابي تصفيات يورو 2024
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 – مبابي يكسر رقم بنزيمة ويقود فرنسا لفوز كاسح على هولندا تصفيات يورو 2024 - إبراهيموفيتش الأكبر ولوكاكو يفك العقدة بـ "هاتريك".. بلجيكا تضرب السويد بثلاثية انتهت تصفيات يورو 2024- فرنسا (4)-(0) هولندا.. بلجيكا (3)-(0) السويد.. هاتريك لوكاكو تصفيات يورو 2024 - ثلاثي هجومي يقود بلجيكا.. وإبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء السويد تشكيل فرنسا - المباراة الأولى بقيادة مبابي.. مهدر هدف المونديال في الهجوم أمام هولندا تشكيل هولندا - مدافع ينال بدايته الدولية.. وتشافي سيمونز أساسي لأول مرة أمام فرنسا رسميا – توماس توخيل مدربا لـ بايرن ميونيخ نادي ريكسهام يكشف لـ في الجول أسباب إعادة بن فوستر لكرة القدم
أخر الأخبار
خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا ساعة | الوطن العربي
مدير منتخب مصر: لا إصابات بعد مباراة مالاوي.. وهذا موعد السفر ساعة | منتخب مصر
مؤتمر الركراكي: مباراة البرازيل فرصة لإثبات قدراتنا.. ولن أخاطر بحكيمي ساعة | الوطن العربي
تصفيات أمم إفريقيا - ديانج وبلاتي توريه ينتصران في مشاركة كاملة مع مالي وبوركينا فاسو ساعة | الكرة الإفريقية
كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
ديشامب بعد اكتساح هولندا: شارة القيادة لن تغير مبابي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماني يقود السنغال للفوز على موزمبيق بخماسية.. ونامبيا تفرض التعادل على الكاميرون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - هدف مشترك بين معلول والجزيري.. تونس تتغلب على ليبيا بثلاثية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قائمة منتخب مصر - عودة كهربا ومصطفى فتحي.. وانضمام عبد القادر ومروان عطية 4 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا