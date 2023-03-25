تقرير مغربي: حكيمي جاهز لقيادة أسود أطلس أمام البرازيل

بات أشرف حكيمي جاهزا لقيادة منتخب خلال مواجهته المرتقبة ضد البرازيل.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره المغربي غدا السبت على أرضية الملعب طنجة الكبير في مباراة دولية ودية.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي فأن حكيمي شارك في المران الختامي لمنتخب المغرب تحضيرا لمواجهة البرازيل بشكل طبيعي.

وأوضحت التقارير أن حكيمي شارك في مران المنتخب المغربي بعد غيابه عن الحصص التدريبية الأخيرة بسبب الإصابة.

حكيمي غاب عن المشاركة في المباريات الخمس الأخيرة لناديه باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

و حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تعادل ليبريا وجنوب إفريقيا، إذ يتأهل أول وثانٍ الترتيب من المجموعة.

وأصبح في رصيد ليبيريا وجنوب إفريقيا نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث.

بينما يتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط من الانتصار على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، ثم ليبيريا بنتيجة 2-0.