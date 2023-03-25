كرة سلة - الجزيرة يستهل ربع نهائي دوري السوبر بالفوز على سموحة

تغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 68-56 في أولى مباريات سلسلة الدور ربع النهائي لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتستمر منافسات الدور ربع النهائي بنظام Best of 5، حيث يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات كي يتأهل إلى نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الاتحاد السكندري وسبورتنج.

ويلعب الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بينما يلعب الزمالك مع طلائع الجيش، ليلتقي الفائزان منهم.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × سبورتنج

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد وسبورتنج × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش