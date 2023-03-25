كرة سلة - الجزيرة يستهل ربع نهائي دوري السوبر بالفوز على سموحة

السبت، 25 مارس 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

الجزيرة

تغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 68-56 في أولى مباريات سلسلة الدور ربع النهائي لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتستمر منافسات الدور ربع النهائي بنظام Best of 5، حيث يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات كي يتأهل إلى نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الاتحاد السكندري وسبورتنج.

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ويلعب الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بينما يلعب الزمالك مع طلائع الجيش، ليلتقي الفائزان منهم.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × سبورتنج

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد وسبورتنج × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

كرة سلة سبورتنج الجزيرة دوري السوبر لكرة السلة
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