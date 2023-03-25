مؤتمر فيتوريا: أسلوبي هو لعب المباريات بهذا الشكل وستكون تلك شخصية منتخب مصر

شدد روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بعد الفوز على مالاوي في التصفيات الإفريقية أن أسلوبه هو لعب المباريات معتمدا على الاستحواذ والتحكم في المباريات.

وانتصر منتخب مصر على مالاوي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "منتخب مصر استحق الفوز، الشوط الأول كان قويا جدا والاختراقات كانت عبر الأطراف ووسط الملعب، لعبنا بحماس كبير وسعادة ونحن نسيطر على الكرة ولم تكن هناك فرصة للخصم للوصول لمرمانا".

وأضاف "الأداء تراجع قليلا في الشوط الثاني وحاولنا الحفاظ على النتيجة، في الحقيقة كان بإمكاننا التسجيل وكان لابد أن نسجل أهدافا أكثر، الخصم لم يتحصل على فرص واضحة وكان مفترضا أن يكون لدينا فعالية أكبر، الفوز بالـ 3 نقاط مهم جدا، ومن اليوم سنبدأ التحضير لمباراة يوم 28 مارس"

وأردف "لدينا أمل كبير في المستقبل، أولا: اللاعبون لديهم حماس وتحركات قوية جدا، أسلوبي هو لعب المباريات بهذا الشكل، أن نستحوذ على الكرة ونتحكم في المباراة، الشوط الأول كان استحواذنا أكثر من 84% وفي الثاني انتهى بنسبة 75%، سدد 20 مرة على المرمى وكان لابد أن نسجل أكثر وستكون تلك شخصية المنتخب".

وتابع "منتخب مصر يضم لاعبين مثل محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي وطارق حامد، ولاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز وجميعها فرق تلعب للفوز وبأسلوب هجومي وبالتالي هذه فلسفتي مع اللاعبين".

وأوضح "كي تكون المباراة هجومية، لا يجب أن يهاجم كل اللاعبين، لدينا 3 في الهجوم هم صلاح ومرموش ومصطفى محمد، يزيد معهم كل من محمد حمدي ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو، فلابد من تواجد رباعي في الخلف للحماية الدفاعية وتعطيل المرتدات، وهؤلاء نقطة توازن الفريق"

وواصل "طلبت من مرموش أن يستخدم مهاراته لأننا في الشوط الأول وصلنا كثيرا بالكرة من الجهة اليسرى وبعد ذلك تراجعت الكرة لمنتصف الملعب، كان لابد أن نستغل انطلاقاتنا من الجهة اليسرى، لابد أن يستغل اللاعب مهاراته حتى لو أخطأ، المهم المحاولة".

وأتم "ما يُقلق إذا لم نكن نخلق تحركات وفرص، الوصول لمرمى الخصم أمر جيد، خلقنا فرص بتحركات على اليمين واليسار والجزء الداخلي للملعب".































































































































سجل ثنائية مصر: محمد صلاح وعمر مرموش.

وسبق أن حقق فيتوريا 3 انتصارات سابقة ضد ليبيريا والنيجر وبلجيكا، وجميعها ودية.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقاط السادسة تصدر بها الترتيب مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة غينيا وإثيوبيا.

وتوقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط تراجع بها ترتيبه بشكل مؤقت.

وسيلتقي منتخب مصر مجددا مع مالاوي يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا لحساب الجولة الرابعة.