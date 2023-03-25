تصفيات يورو 2024 – مبابي يكسر رقم بنزيمة ويقود فرنسا لفوز كاسح على هولندا

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لتحقيق فوزا كاسحا على حساب منتخب هولندا.

وفاز فرنسا على هولندا بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

وسجل أهداف فرنسا أنطوان جريزمان ودايوت أوباميكانو وكيليان مبابي (هدفين).

فيما أضاع ممفيس ديباي ركلة جزاء لصالح منتخب هولندا في الدقيقة الأخيرة.

مبابي وصل إلى الهدف رقم 38 مع منتخب فرنسا ليكسر رقم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد صاحب الـ37 هدفا ويصبح خامس الهدافيين التاريخين لوصيف كأس العالم 2022.

فيما رفع جريزمان رصيده إلى43 هدفا في المركز الثالث متفوقا على ميشيل بلاتيني (41) وخلف أوليفية جيرو (53) وتيري هنري (51).

في المقابل تعرض رونالد كومان مدرب هولندا لخسارة قاسية في ظهوره الرسمي الأول مع منتخب هولندا بعد توليه المهمة خلفا للويس فان خال.

وبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بضغط هجومي شديد نتج عنه تسجيل أنطوان جريزمان الهدف الأول عند الدقيقة الثالثة مستغلا تمريرة مبابي.

وواصل منتخب فرسنا ضغطه الهجومي لينجح دايوت أوباميكانو في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من أنطوان جيرزمان في الدقيقة الثامنة.

وعزز مبابي تقدم منتخب فرنسا في الدقيقة 22 وسجل الهدف الثالث مستغلا تمريرة تشواميني لاعب الوسط.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي ضغطه الهجومي على مرمى هولندا.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الرابع للديوك عند الدقيقة 88 من عمر المباراة ليؤكد سيطرة منتخب بلاده.

وحصل منتخب هولندا على ركلة جزاء عند الدقيقة الأخيرة من المباراة لكن ممفيس ديباي فشل في تسجيلها لتضيع فرصة تقليص الفارق.

بهذه النتيجة حصل منتخب فرنسا على أول 3 نقاط تصدر بهم ترتيب المجموعة الثانية متساويا مع اليونان الذي تفوق على جبل طارق بثلاثية نظيفة.

وسجل يورجوس ماسوراس وإيمانويل سيوبيس وباكيستاس اهداف منتخب اليونان في شباك جبل طارق.

فيما سيبدأ منتخب أيرلندا الفريق الخامس في المجموعة مشاركته من الجولة المقبلىة.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى كالتالي:

فرنسا 3 نقاط

اليونان 3 نقاط

أيرلندا 0

جبل طارق 0

هولندا 0