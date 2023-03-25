تصفيات يورو 2024 - إبراهيموفيتش الأكبر ولوكاكو يفك العقدة بـ "هاتريك".. بلجيكا تضرب السويد بثلاثية

السبت، 25 مارس 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو

في مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو، تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه السويد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات يورو 2024.

وسجل ثلاثية بلجيكا روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في الدقائق 35 و49 و83.

ووصل روميلو لوكاكو إلى 71 هدفا مع منتخب بلجيكا بفضل الهاتريك الذي سجله.

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وصار لوكاكو خامس هدافي المنتخبات الأوروبية بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه أسطورة ألمانيا (71).

يفوقهما فقط كريستيانو رونالدو نجم البرتغال (120) وفيرينك بوشكاش أسطورة المجر (84) وروبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا (78).

هذه الانفراجة أتت من خلال تسجيل لوكاكو دوليا للمرة الأولى منذ عام 2021.

تحديدا بدأت هذه الثلاثية بأول أهداف لوكاكو الدولية منذ 7 أكتوبر 2021 أمام إيطاليا، أي بعد 553 يوما.

على الجانب الآخر بات زلاتان إبراهيموفيتش بعودته إلى منتخب السويد أكبر لاعب في تاريخ تصفيات أمم أوروبا بعمر 41 عاما و5 أشهر، متخطيا دينو زوف أسطورة حراسة إيطاليا، الذي كان يبلغ من العمر 41 عاما و3 أشهر في مشاركته الأخيرة.

وكان منتخب بلجيكا قد غير قيادته الفنية برحيل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي تولى قيادة البرتغال لاحقا.

وودع منتخب بلجيكا منافسات كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات لصالح المغرب وكرواتيا.

وتغلب منتخب النمسا على أذربيجان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتصدر المجموعة مؤقتا، فيما لم يلعب منتخب إستونيا بعد في المجموعة السادسة.

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