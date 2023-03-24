تصفيات أمم إفريقيا - محترف المصرية للاتصالات يسجل ويصنع في عودة تاريخية لـ ليبيريا ضد جنوب إفريقيا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:57

كتب : رضا السنباطي

تونيا تاسديل

ساهم تونيا تيسديل جناح المصرية للاتصالات ومنتخب ليبيريا في حجز منتخب المغرب لـ أولى بطاقات التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار في شهر يناير 2024.

وفرض منتخب ليبيريا التعادل على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، بمساهمة تونيا في ثنائية منتخب بلاده.

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وسجل تونيا هدف التعادل مباشرة بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 68.

ثم صناع الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء والذي سجله محمد سنجاري.

مساهمة تونيا جعلت المنتخبان يتقاسما نقاط المباراة قبل لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم المجموعة 11 من التصفيات الإفريقية 3 منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأصبح في رصيد ليبيريا وجنوب إفريقيا نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث.

بينما يتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط من الانتصار على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، ثم ليبيريا بنتيجة 2-0.

وبذلك حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إذ يتأهل أول وثانٍ الترتيب من المجموعة.

وسبق أن ارتدى تونيا قميص إنبي في موسم 2019-2020.

وشارك تونيا الموسم الحالي في 3 مباريات فقط بقميص المصرية للاتصالات بسبب تعرضه للإصابة.

ويحتل المصرية للاتصالات المركز السادس برصيد 38 نقطة.

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