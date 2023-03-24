تصفيات أمم إفريقيا - محترف المصرية للاتصالات يسجل ويصنع في عودة تاريخية لـ ليبيريا ضد جنوب إفريقيا
الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:57
كتب : رضا السنباطي
ساهم تونيا تيسديل جناح المصرية للاتصالات ومنتخب ليبيريا في حجز منتخب المغرب لـ أولى بطاقات التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023.
تونيا تيسديل
النادي : المصرية للاتصالات
ومن المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار في شهر يناير 2024.
وفرض منتخب ليبيريا التعادل على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، بمساهمة تونيا في ثنائية منتخب بلاده.
وسجل تونيا هدف التعادل مباشرة بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 68.
⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️
Liberia have pulled one back.
🇿🇦 2⃣➖1⃣ 🇱🇷
🚨 LIVE
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ثم صناع الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء والذي سجله محمد سنجاري.
⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️
Liberia are back in the game.
🇿🇦 2⃣➖2⃣ 🇱🇷
🚨 LIVE
📺 SABC Sport & SABC 3
📻 SABC Radio Stations
💻 SABC+
🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #AFCON2023Q pic.twitter.com/6tawDG7L3R— SABC Sport (@SABC_Sport) March 24, 2023
مساهمة تونيا جعلت المنتخبان يتقاسما نقاط المباراة قبل لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل.
وتضم المجموعة 11 من التصفيات الإفريقية 3 منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأصبح في رصيد ليبيريا وجنوب إفريقيا نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث.
بينما يتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط من الانتصار على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، ثم ليبيريا بنتيجة 2-0.
وبذلك حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إذ يتأهل أول وثانٍ الترتيب من المجموعة.
وسبق أن ارتدى تونيا قميص إنبي في موسم 2019-2020.
وشارك تونيا الموسم الحالي في 3 مباريات فقط بقميص المصرية للاتصالات بسبب تعرضه للإصابة.
ويحتل المصرية للاتصالات المركز السادس برصيد 38 نقطة.