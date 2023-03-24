هدف وصناعة ومشاركات دولية.. 7 أشياء تحدث لأول مرة من فوز مصر على مالاوي

بعد فوز مصر على مالاوي بهدفين مقابل لا شيء، حقق لاعبو منتخب مصر 7 أرقام تحدث لأول مرة.

مصر فازت على مالاوي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.





































































































































































سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفا منتخب مصر خلال اللقاء.

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هدف عكسي يمنح المنتخب المصري الأسبقية (2-0) على حساب نظيره المالاوي قبل انتهاء الشوط الأول 👀🇪🇬#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #مصر #مالاوي pic.twitter.com/9y9JEP61d7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2023

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ورفع الفوز رصيد مصر إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا.

وحقق الفوز 7 أرقام تحدث لأول مرة مع منتخب مصر.

وجاءت الأرقام كالتالي:

-حقق روي فيتوريا الفوز الرسمي الأول رفقة منتخب مصر بعد ثلاث انتصارات ودية.

-سجل مروان عطية مشاركته الدولية الأولى رفقة منتخب مصر الأول.

-سجل أحمد عبد القادر مشاركته الدولية الأولى رفقة منتخب مصر الأول.

-سجل محمود حمادة في مباراة رسمية رفقة منتخب مصر لأول مرة بعد ثلاث وديات.

-صنع محمد حمدي هدفا لأول مرة رفقة منتخب مصر في مباراته الدولية السادسة.

-سجل محمد صلاح هدفا لأول مرة على ملعب الدفاع الجوي خلال مسيرته، كتاسع ملعب مصري يسجل على أرضه.

-شارك محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة تحت قيادة روي فيتوريا ولأول مرة مع المنتخب منذ مباراة جُزر القُمر بتاريخ 18 نوفمبر 2019.