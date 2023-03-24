هدف وصناعة ومشاركات دولية.. 7 أشياء تحدث لأول مرة من فوز مصر على مالاوي

الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي مصر بهدف عمر مرموش

بعد فوز مصر على مالاوي بهدفين مقابل لا شيء، حقق لاعبو منتخب مصر 7 أرقام تحدث لأول مرة.

مصر فازت على مالاوي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفا منتخب مصر خلال اللقاء.

ورفع الفوز رصيد مصر إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا.

وحقق الفوز 7 أرقام تحدث لأول مرة مع منتخب مصر.

وجاءت الأرقام كالتالي:

-حقق روي فيتوريا الفوز الرسمي الأول رفقة منتخب مصر بعد ثلاث انتصارات ودية.

-سجل مروان عطية مشاركته الدولية الأولى رفقة منتخب مصر الأول.

-سجل أحمد عبد القادر مشاركته الدولية الأولى رفقة منتخب مصر الأول.

-سجل محمود حمادة في مباراة رسمية رفقة منتخب مصر لأول مرة بعد ثلاث وديات.

-صنع محمد حمدي هدفا لأول مرة رفقة منتخب مصر في مباراته الدولية السادسة.

-سجل محمد صلاح هدفا لأول مرة على ملعب الدفاع الجوي خلال مسيرته، كتاسع ملعب مصري يسجل على أرضه.

-شارك محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة تحت قيادة روي فيتوريا ولأول مرة مع المنتخب منذ مباراة جُزر القُمر بتاريخ 18 نوفمبر 2019.

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