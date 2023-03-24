اسكواش - مازن هشام يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوبتاسيا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:19

كتب : FilGoal

مازن هشام

تأهل مازن هشام لاعب نادي وادي دجلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا للاسكواش (رجال) المقامة في لندن.

ونجح مازن هشام المصنف التاسع عالميا في بلوغ نصف النهائي عقب تغلبه على زميله علي فرج لاعب وادي دجلة أيضا، والمصنف الخامس عالميا.

وجاءت مباراة ربع النهائي لصالح هشام بنتيجة 3-2 في الأشواط، حيث فاز بأول شوطين بنتيجة 11-5 و11-7، فيما رد علي فرج بالفوز 11-9 و11-1.

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وفاز هشام بالشوط الحاسم بنتيجة 12-10، في مباراة استغرقت 66 دقيقة.

ويلعب مازن هشام ضد يوسف سليمان المصنف الثاني عشر غدا السبت على بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

وفاز يوسف سليمان على الإنجليزي تشارلي لي بنتيجة 3-0.

وانطلقت بطولة أوبتاسيا يوم 21 مارس، وتستمر حتى الأحد 26 مارس بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108 آلاف دولار.

اسكواش مازن هشام بطولة أوبتاسيا
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