مران الأهلي - كولر يعود إلى القاهرة بعد الإجازة في غياب الدوليين

الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - القطن - مارسيل كولر

عاد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد حصوله على إجازة لعدة أيام عقب عودة بعثة الفريق من الكاميرون بعد الفوز على فريق القطن برباعية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد كولر اجتماعا مع الطاقم المعاون له، لوضع خطة الاستعداد للارتباطات الخاصة بالمرحلة المقبلة، قبل أن يقود مران الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال الى الفقرات الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مران الحراس الذي شارك به الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.

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وعاد الفريق للتدريبات، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقاد كولر محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وغاب عن مران الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومراون عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، الى جانب مشاركة علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج في معسكرات منتخبات بلادهم، كما تواجد الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في صفوف المنتخب الأولمبي.

وأعلن الأهلي انسحابه من كأس الرابطة وبالتالي لن يواجه المصري في دور الـ 16 كما كان مقررا.

سيواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل الموافق 1 أبريل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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