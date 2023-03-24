تصفيات أمم إفريقيا - انتصار فيتوريا الرسمي الأول.. منتخب مصر يتفوق على مالاوي بثنائية صلاح ومرموش

حقق روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر انتصاره الرسمي الأول بالفوز على مالاوي بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لحساب المجموعة الرابعة في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل ثنائية مصر: محمد صلاح وعمر مرموش.

وسبق أن حقق فيتوريا 3 انتصارات سابقة ضد ليبيريا والنيجر وبلجيكا، وجميعها ودية.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقاط السادسة تصدر بها الترتيب مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة غينيا وإثيوبيا.

وتوقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط تراجع بها ترتيبه بشكل مؤقت.

وسيلتقي منتخب مصر مجددا مع مالاوي يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا لحساب الجولة الرابعة.





































































































































































التشكيل

بدأ محمد صلاح كأساسي في هجوم منتخب مصر بجانب عمر مرموش، وأحمد سيد "زيزو"، ومصطفى محمد أمام مالاوي.

وبدأ محمود حمادة كأساسي لأول مرة في مباراة رسمية بوسط الملعب بجانب طارق حامد، فيما شغل محمد هاني مركز الظهير الأيمن.

في المقابل اعتمد ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي على ثنائية هجومية بقيادة: فرانك جابادينيو - كوهدا ميبا.

وعوّض تشارلز بيترو غياب ستانلي سعودي في مركز الظهير الأيمن، وشغل جون باندا قائد المنتخب مركز صانع الألعاب.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء سريعا بحثا عن هدف مبكر، فشتت الدفاع عرضية محمد صلاح في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

ثم بعد دقيقة سدد مصطفى محمد كرة قوية مرت أعلى العارضة لـ تشارلز ثوم حارس مالاوي.

وكادت أن تهتز الشباك في الدقيقة الثامنة بركلة ثابتة نفذها أحمد سيد "زيزو" ورأسية محمد عبد المنعم لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

بعد دقيقة واحدة دفاع لاعبو مالاوي عن مرماهم ببسالة أمام تسديدتي مصطفى محمد ثم تسديدة "زيزو" ارتدت من الدفاع وشُتت خارج منطقة الخطورة.

في الدقيقة 12 نفذ مرموش ركلة ركنية متقنة لكن رأسية مصطفى محمد مرت بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى مالاوي.

هدأت أحداث اللقاء قليلا، وأشعلها محمد صلاح مجددا بعدما أرسل تمريرة صوب محمد حمدي الظهير الأيسر الذي بدوره انتظر توغل محمد صلاح في عمق منطقة الجزاء ومرر له عرضية أرضية سددها القائد مباشرة في الشباك على يسار الحارس في الدقيقة 21 معلنا هدف مصر الأول.

هدف محمد صلاح في شباك مالاوي هو هدفه رقم 48 بقميص الفراعنة. 👕🇪🇬⚽ بالإضافة إلى هدفين في مرمى سوازيلاند "إسواتيني حاليا" بمباراة لم تحتسب دوليا. pic.twitter.com/E21XMhLMJf — FilGoal (@FilGoal) March 24, 2023

صلاح سجل 17 في 23 مباراة بالتصفيات الإفريقية معززا رصيده في صدارة ترتيب هدافي مصر في التصفيات القارية.

الهدف هو الـ48 لـ محمد صلاح بقميص منتخب مصر الأول، بجانب هدفين في مباراة لم تحتسب دوليا أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا".

ويعد الهدف هو الأول لـ محمد صلاح على ملعب الدفاع الجوي، كتاسع ملعب مصري يسجل صلاح أهدافا خلال مباريات أقيمت عليه.

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ويعد ملعب الدفاع الجوي هو سادس ملعب مصري يسجل محمد صلاح أهدافه عليه بقميص منتخب مصر بعد استادات القاهرة، وبرج العرب، وخالد بشارة في الجونة، والسلام، والإسكندرية.

صلاح سجل أهدافه كذلك بقميص المقاولون العرب على ملاعب الكلية الحربية، والسويس، والمقاولون العرب، بجانب ملعبي القاهرة والإسكندرية.

بهدفه أمام مالاوي.. أصبح استاد الدفاع الجوي هو تاسع ملعب يسجل محمد صلاح أهدافا على أرضه، منهم 6 ملاعب بقميص منتخب مصر.🇪🇬🏟 بقميص منتخب مصر 🇪🇬👕 -استاد القاهرة -استاد برج العرب -استاد خالد بشارة -استاد السلام -استاد الإسكندرية -استاد الدفاع الجوي pic.twitter.com/FBZ6YtSIcc — FilGoal (@FilGoal) March 24, 2023

تراجع أداء منتخب مصر بعد هدف التقدم، وكسر أحمد حجازي الهدوء بتمريرة طولية متقنة صوب عمر مرموش الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 33.

وأضاف مرموش الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بعدما أطلق تسديدة ارتطمت بقدم المدافع تشارلز بيترو وغالطت الحارس وسكنت الشباك ساقطة، وانتهى معها الشوط الأول.

احتفال لاعبي منتخب مصر بالهدف الثاني وتفاعل الجماهير في المدرجات 🏟️👏 📷هلال عادل pic.twitter.com/XPul58K4N7 — FilGoal (@FilGoal) March 24, 2023

وللمباراة الثالثة على التوالي ساهم مرموش بأهداف لمنتخب مصر بعدما سجل وصنع ضد ليبيريا وصنع ضد النيجر وهو أكثر مما ساهم به في 13 مباراة سابقة حيث ساهم بهدفين فقط.

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هدف عكسي يمنح المنتخب المصري الأسبقية (2-0) على حساب نظيره المالاوي قبل انتهاء الشوط الأول 👀🇪🇬#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #مصر #مالاوي pic.twitter.com/9y9JEP61d7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2023

على عكس مجريات الشوط الأول هدأت الأوضاع في بداية الشوط الثاني.

أولى الفرص الخطيرة جاءت في الدقيقة 67 بعرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى ورأسية مرموش الذي تصدى لها الحارس بثبات.

تحصل طارق حامد على أول بطاقة صفراء في الدقيقة 68 بداعي خطأ في منتصف الملعب.

عمر مرموش تحت قيادة روي فيتوريا في آخر 3 مباريات مع منتخب مصر 👇 ⚽سجل 2 🎯صنع 2 عمر مرموش في الـ 13 مباراة السابقة مع منتخب مصر👇 ⚽سجل 1 🎯صنع 1 pic.twitter.com/m4Egn41EkU — FilGoal (@FilGoal) March 24, 2023

وبعد دقيقة أجرى روي فيتوريا تغييره الأول بمشاركة إمام عاشور بدلا من محمود حمادة.

وتحصّل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء في الدقيقة 77.

ثم تحصل أحمد حجازي على بطاقة ثالثة لمنتخب مصر في الدقيقة 79.

وشارك في الدقيقة 80 كل من أحمد حمدي عبد القادر لأول مرة بقميص منتخب مصر وحمدي فتحي بدلا من مرموش وطارق حامد.

وفي الدقيقة 85 ردت العارضة رأسية مصطفى محمد ومن ثم تصدى الحارس لمتابعة محمد صلاح بالرأس ليظل الهدف الثالث غائبا عن اللقاء.

وفي الدقيقة 88 شارك لأول مرة بقميص منتخب مصر مروان عطية بدلا من أحمد سيد "زيزو" وعاد محمود عبد المنعم "كهربا" للمشاركة الدولية بدلا من مصطفى محمد.

وكاد عبد القادر بمجهود فردي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من الجهة اليسرى بعدما توغل صوب منطقة الست ياردات وسدد كرة أبعدها الحارس لركنية.

الثواني الأخيرة شهدت تدخلا قويا من ستان ديفيز لاعب مالاوي بالمرفق على أحمد حجازي تحصّل على إثره على بطاقة صفراء لتنتهي المباراة بتفوق الفراعنة قبل لقاء الجولة الرابعة.