كرة يد - لمدة 35 دقيقة.. سبب تأخر انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

تأخر انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد لحوالي 35 دقيقة.

وكان من المفترض أن تبدأ المباراة في العاشرة مساء.

ولم تبدأ المباراة في الموعد المحدد بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف.

ويلعب الأهلي والزمالك في ختام الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب الفعلي للمرحلة الثانية برصيد 26 نقطة، يليه الزمالك برصيد 24 نقطة.

وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.

الفرق ستصطحب معها نقاط الإجمالي، وهي مجموع النقاط المعنية من المرحلة الثانية ويضاف إليها النقاط الاعتبارية لمرتبط 2002 و2004.

ترتيب المرحلة الثانية: (الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة)

1- الأهلي: 26 نقطة

2- الزمالك: 24 نقطة

3- سبورتنج: 18 نقطة

4- البنك الأهلي: 16 نقطة

5- طلائع الجيش: 16 نقطة

6- سموحة: 16 نقطة

الترتيب الإجمالي بإضافة نقاط المرحلة الثانية والمرتبط:

1- الأهلي 14.5 نقطة

2- الزمالك 13.5 نقطة

3- سبورتنج 9.5 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

5- طلائع الجيش 8 نقاط

6- سموحة 6.5 نقاط

*الفائز في مباراة اليوم سينال نقطة إضافية لرصيده الإجمالي