كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي وينتزع صدارة المرحلة الثانية.. تعرف على موقف المرحلة النهائية

السبت، 25 مارس 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - دوري المحترفين لكرة اليد

تغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 31-23 في ختام الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 16-12.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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ونال الزمالك صدارة الترتيب الفعلي للمرحلة الثانية برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الأهلي.

ويتأهل من هذه المرحلة 4 فرق إلى المرحلة الختامية من دور واحد.

وضمن الأهلي والزمالك وسبورتنج والبنك الأهلي تأهلهم إلى المرحلة الختامية قبل هذه المباراة.

العنصر الحاسم هو أن الرباعي المتأهل سيصطحب معه نقاط الإجمالي، وهي مجموع النقاط المعنية من المرحلة الثانية ويضاف إليها النقاط الاعتبارية لمرتبط 2002 و2004.

وبذلك يتقاسم الزمالك والأهلي صدارة الترتيب الإجمالي وصولا إلى المرحلة الثالثة.

الترتيب النهائي "الفعلي" للمرحلة الثانية: (الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة)

1- الزمالك: 27 نقطة (بفارق الأهداف)

2- الأهلي: 27 نقطة

2- الزمالك: 24 نقطة

3- سبورتنج: 18 نقطة

4- البنك الأهلي: 16 نقطة

5- طلائع الجيش: 16 نقطة

6- سموحة: 16 نقطة

الترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:

1- الأهلي 14.5 نقطة

2- الزمالك 13.5 نقطة

3- سبورتنج 9.5 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

5- طلائع الجيش 8 نقاط

6- سموحة 6.5 نقاط

ترتيب المرحلة النهائية قبل انطلاقها:

1= الأهلي 14.5 نقطة

1= الزمالك 14.5 نقطة

3- سبورتنج 9.5 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.

وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق.

إذا فاز الأهلي والزمالك بمباراتيهما أمام سبورتنج والبنك، تصبح المباراة الأخيرة بينهما هي الحاسمة، والفائز منهما يفوز بالدوري، أما إذا تعادلا سيحتكمان لمباراة فاصلة.

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