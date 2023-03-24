منتخب مصر الأولمبي - صدمة ميكالي عقب المران الأول في زامبيا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة نيدولا على الملعب الفرعي لاستاد ليفيا فور وصول البعثة إلى زامبيا.

يأتي ذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة زامبيا يوم الأحد فى إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واختتم المنتخب تدريبه اليوم على الملعب الرئيسي المقرر أن تقام عليه المباراة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة ونيدولا وهو نفس توقيت المباراة.

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ووصلت البعثة متأخرة ثلاثة ساعات بسبب تأخر الترانزيت فى أسوان للتزود بالوقود.

ووفقا لما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد أصيب البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب بالصدمة من سوء أرضية الملعب الذى أدى عليها اللاعبون التدريب الأول، حيث كانت مليئة بالحفر، وكان قلقا طوال الوقت على سلامة اللاعبين.

وكان المنتخب الأولمبي قد فاز على زامبيا بهدفين دون فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) - علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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