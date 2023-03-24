مباشر كرة يد - الأهلي ضد الزمالك.. آخر مباريات المرحلة الثانية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك.

تبدأ المباراة في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب الفعلي للمرحلة الثانية برصيد 26 نقطة، يليه الزمالك برصيد 24 نقطة.

ويتأهل من هذه المرحلة 4 فرق إلى المرحلة الختامية من دور واحد.

وضمن الأهلي والزمالك وسبورتنج والبنك الأهلي تأهلهم إلى المرحلة الختامية.

العنصر الحاسم هو أن الرباعي المتأهل سيصطحب معه نقاط الإجمالي، وهي مجموع النقاط المعنية من المرحلة الثانية ويضاف إليها النقاط الاعتبارية لمرتبط 2002 و2004.

ترتيب المرحلة الثانية: (الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة)

1- الأهلي: 26 نقطة

2- الزمالك: 24 نقطة

3- سبورتنج: 18 نقطة

4- البنك الأهلي: 16 نقطة

5- طلائع الجيش: 16 نقطة

6- سموحة: 16 نقطة

الترتيب الإجمالي بإضافة نقاط المرحلة الثانية والمرتبط:

1- الأهلي 14.5 نقطة

2- الزمالك 13.5 نقطة

3- سبورتنج 9.5 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

5- طلائع الجيش 8 نقاط

6- سموحة 6.5 نقاط

*الفائز في مباراة اليوم سينال نقطة إضافية لرصيده الإجمالي

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بداية المباراة بعد قليل