استاد الدفاع الجوي تاسع ملعب مصري يسجل محمد صلاح في شباكه

انضم استاد الدفاع الجوي إلى قائمة الملاعب المصرية التي سجل محمد صلاح أهدافا فيها.

وسجل صلاح هدفا لمنتخب مصر أمام مالاوي، في المباراة الجارية بين الفريقين حاليا.

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الهدف هو الـ48 لـ محمد صلاح بقميص منتخب مصر الأول، بجانب هدفين في مباراة لم تحتسب دوليا أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا".

ويعد الهدف هو الأول لـ محمد صلاح على ملعب الدفاع الجوي، كتاسع ملعب مصري يسجل صلاح أهدافا خلال مباريات أقيمت عليه.

ويعد ملعب الدفاع الجوي هو سادس ملعب مصري يسجل محمد صلاح أهدافه عليه بقميص منتخب مصر بعد استادات القاهرة، وبرج العرب، وخالد بشارة في الجونة، والسلام، والإسكندرية.

صلاح سجل أهدافه كذلك بقميص المقاولون العرب على ملاعب الكلية الحربية، والسويس، والمقاولون العرب، بجانب ملعبي القاهرة والإسكندرية.