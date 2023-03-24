انتهت تصفيات يورو 2024- فرنسا (4)-(0) هولندا.. بلجيكا (3)-(0) السويد.. هاتريك لوكاكو

الجمعة، 24 مارس 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو

تحل هولندا ضيفة على فرنسا في سان دوني بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

فيما يلعب منتخب بلجيكا ضد السويد بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراتي فرنسا ضد هولندا وبلجيكا أمام السويد.

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لمتابعة مباراة فرنسا وهولندا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق4+90 ممفيس ديباي يهدر فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق ويهدر ركلة جزاء

ق3+90 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب هولندا

ق84 منتخب فرنسا يسجل الهدف الرابع عن طريق كيليان مبابي

ق55 ضغط متواصل من المنتخب الفرنسي على مرمى هولندا

ق52 تصويبة من مبابي من على حدود منطقة الجزاء لصالح فرنسا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا

ق33 دخول فوتر فيجورست مهاجم هولندا بدلا من كينيث تايلور في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي

ق22 كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث لمنتخب فرنسا بعد تمريرة رائعة من تشاوميني داخل منطقة الجزاء ليسدد مبابي الكرة داخل الشباك.

ق8 دايوت أوباميكانو يسجل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا بعد كرة عرضية من جريزمان من الطرف الأيمن لصالح فرنسا لكنها ارتطمت بـ دايو أوباميكانو بعد ارتباك دفاعي لتسكن الشباك.

ق3 أنطوان جريزمان يسجل الهدف الأول لمنتخب فرنسا مستغلا تمريرة كيليان مبابي

انطلاق المباراة

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مباراة بلجيكا أمام السويد

نهاية المباراة

ق83 روميلو لوكاكو يسجل الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا والشخصي الثالث له في المباراة (هاتريك)

ق73 دخول زلاتان إبراهيموفيتش وخروج ألكسندر إيزاك

ق 49 روميلو لوكاكو يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه أولسن حارس مرمى منتخب السويد

ق35 روميلو لوكاكو يسجل الهدف الأول لمنتخب بلجيكا مستغلا تمريرة دودي لوكيباكيو.

ق19 ألكسندر إيزاك مهاجم منتخب السويد يوجه ضربة رأسية متقنة تعلو مركى تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا بقليل.

ق13 دودي لوكيباكيو لاعب منتخب بلجيكا يقود هجمة منظمة ويسدد بقوة لكن الكرة تمر بجوار مرمى السويد.

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

فرنسا
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