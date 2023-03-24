يصنع لأول مرة.. صلاح يهز شباك مالاوي من تمريرة حمدي

الجمعة، 24 مارس 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

بيير جيسلان أتشو حكم مباراة مصر ومالاوي

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام مالاوي، ومن صناعة محمد حمدي.

محمد صلاح أرسل طولية رائعة في الدقيقة الـ21 إلى محمد حمدي، والذي أرسل عرضية أرضية إلى الخلف بدوره إلى صلاح، والذي قابلها بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

الهدف هو الأول من صناعة محمد حمدي رفقة منتخب مصر في مباراته السادسة دوليا.

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من جهة أخرى، يعد الهدف هو الـ48 لـ محمد صلاح في تاريخه رفقة منتخب مصر، والثالث في المباراة الثالثة على التوالي تحت قيادة روي فيتوريا.

صلاح تحت قيادة فيتوريا، سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات.

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