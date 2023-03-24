تصفيات يورو 2024 - ثلاثي هجومي يقود بلجيكا.. وإبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء السويد

الجمعة، 24 مارس 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يعول دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا الجديد على الثلاثي كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وتروسارد في قيادة هجوم فريقه ضد السويد.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد السويد بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

وجاء تشكيل بلجيكا لمواجهة السويد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فوت فايس- يان فيرتونخين- تيموثي كاستانيي- أرثر سياتيه

خط الوسط: أمادو أونانا - أكسيل فيتسل - دودي لوكيباكيو- يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: كيفين دي بروين - روميلو لوكاكو - لياندرو تروسارد.

في المقابل استعان يان أندرسون مدرب منتخب السويد بالثنائي ديان كولوسيفسكي والكسندر إيزاك في التشكيل الأساسي.

فيما احتفظ بالنجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء منتخب بلاده أمام بلجيكا.

وجاء تشكيل السويد لمواجهة بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن

الدفاع: لينوس – فيكتور ليندلوف – ألبين إيكدال – لودويج أجوستينسين

الوسط: سفانبرج – كريستوفر أولسون – جوستافسون – إيميل فورسبرج

الهجوم: ديان كولوسيفسكي – ألكسندر إيزاك.

منتخب السويد
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