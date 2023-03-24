تشكيل فرنسا - المباراة الأولى بقيادة مبابي.. مهدر هدف المونديال في الهجوم أمام هولندا

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في الجولة الأولى لتصفيات يورو 2024.

وشهد التشكيل تواجد مايك مينيان حارس مرمى ميلان لتعويض هوجو لوريس القائد السابق وحارس توتنام الذي أعلن اعتزاله دوليا.

كما تشهد هذه المباراة المشاركة الأولى لنجم الفريق كيليان مبابي بشارة القيادة التي ارتداها خلفا لـ لوريس أيضا.

ويتواجد راندال كولو مواني كأساسي في المباراة، ويلعب للمرة الأولى بقميص الديوك منذ فرصته الشهيرة التي تصدى لها إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين في ختام نهائي كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: جول كوندي - إبراهيما كوناتي - دايو أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريليان تشواميني - أنطوان جريزمان - أدريون رابيو

خط الهجوم: كينجسلي كومان - راندال كولو مواني - كيليان مبابي

وخسر منتخب فرنسا نهائي كأس العالم بركلات الترجيح على يد الأرجنتين بطل مونديال قطر 2022.

ويلعب منتخب فرنسا مع هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق في المجموعة الثانية للتصفيات.