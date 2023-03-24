تشكيل هولندا - مدافع ينال بدايته الدولية.. وتشافي سيمونز أساسي لأول مرة أمام فرنسا

أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا تشكيله الأول في ولايته الثانية مع البلاد، لمواجهة فرنسا في تصفيات يورو 2024.

ويظهر تشافي سيمونز للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا.

ونال تشافي سيمونز بدايته الدولية مع منتخب هولندا الأول في كأس العالم 2022 في قطر، تحديدا في الثالث من ديسمبر.

جاء ذلك أمام الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ 16، حيث شارك لمدة 7 دقائق تحت قيادة المدرب السابق لويس فان خال.

أيضا يلعب لوتشاريل جيرترويدا مدافع فينورد للمرة الأولى على الإطلاق بقميص منتخب هولندا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جاسبر سيليسين

خط الدفاع: يورين تيمبر - لوتشاريل جيرترويدا - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي

خط الوسط: مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم - كينيث تايلور

خط الهجوم: ستيفن بيرجويس - ممفيس ديباي - تشافي سيمونز

وعاد كومان لتولي قيادة هولندا للمرة الثانية، بعد رحيله عن تدريب برشلونة الذي ترك الطواحين للمرة الأولى لأجله.

وانتهت مهمة فان خال مع أصحاب القميص البرتقالي بنهاية كأس العالم الذي غادره المنتخب على يد الأرجنتين بطل النسخة الأخيرة بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ويلعب منتخب هولندا مع فرنسا واليونان وأيرلندا وجبل طارق في المجموعة الثانية للتصفيات.