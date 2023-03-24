صورة – تريزيجيه يؤازر منتخب مصر أمام مالاوي رغم الإصابة

حرص محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي على مؤازرة المنتخب الوطني أمام مالاوي.

ورغم معاناة تريزيجيه من إصابة خلال هذه الفترة أبعدته عن منتخب مصر، إلا أن اللاعب زار بعثة المنتخب قبل التوجه لملعب الدفاع الجوي لملاقاة مالاوي.

ويحضر تريزيجيه مباراة منتخب مصر أمام مالاوي من استاد الدفاع الجوي بسبب غيابه عن قائمة المنتخب للإصابة.

ويلعب منتخب مصر حاليا مع مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية قبل أيام بأن مدة الغياب المتوقعة لـ تريزيجيه كانت 3 أسابيع في البداية، لكنها قد تتضاعف.

أوضح التقرير أن تريزيجيه كان يعمل على اللحاق بمباراة قيصري سبور يوم 2 أبريل المقبل مباشرةً بعد التوقف الدولي.

لكن الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا أثبتت حاجته إلى فترة أطول للتعافي.

وقد يصل غياب تريزيجيه الإجمالي عن الملاعب إلى 5 أو 6 أسابيع.

ويبتعد تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مواجهتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية للإصابة.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.