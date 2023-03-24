تعرف على دكة بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي
الجمعة، 24 مارس 2023 - 21:08
كتب : FilGoal
يتواجد هشام صلاح على دكة بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي لأول مرة، فيما يعود أحمد عبد القادر للقائمة.
أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، تشكيل الفريق لمواجهة مالاوي.
وشهد التشكيل البدء بـ محمود حمادة لأول مرة في مباراة رسمية.
من جهة أخرى، يتواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ احترافه خارج مصر.
وجاءت دكة بدلاء مصر أمام مالاوي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمد صبحي.
الدفاع: هشام صلاح – علي جبر – أحمد فتوح.
الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحي.
الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أحمد حسن "كوكا".
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