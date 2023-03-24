مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (1) (0) مالاوي.. جووووووووول أووووووووووول صلاااااااح

الجمعة، 24 مارس 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

ويتساوى جميع المنتخبات في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 21: جووووووووول أووووووووووووول.. محمد صلاح يطلق تمريرة طولية لمحمد حمدي الذي يمرر كرة أرضية سددها صلاح في الشباك.

ق 12: ركنية من مرموش ورأسية مصطفى محمد لكن تمر بعيدة عن القائم الأيسر لحارس مالاوي

ق 9: فرصة بـ 3 أرواح لمنتخب مصر.. مصطفى محمد يسدد مرتين من داخل منطقة الجزاء والدفاع والحارس يشتت، ثم زيزو لكن الدفاع يبعد الكرة خارج المنطقة

ق 8: ركلة ثابتة نفذها زيزو ورأسية محمد عبد المنعم ترتطم بالعارضة العلوية لمرمى مالاوي

ق 3: بداية سريعة لمنتخب مصر.. تسديدة قوية من مصطفى محمد تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

مصر مالاوي تصفيات أمم إفريقيا
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