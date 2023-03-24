تشكيل منتخب مصر – صلاح وزيزو ومرموش أساسيون أمام مالاوي

يبدأ محمد صلاح كأساسي في هجوم منتخب مصر بجانب عمر مرموش، وأحمد سيد "زيزو"، ومصطفى محمد أمام مالاوي.

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة مالاوي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل منتخب مصر شهد البدء بـ محمد صلاح كأساسي، بجانب عمر مرموش، وأحمد سيد "زيزو".

من جهة أخرى، يبدأ محمود حمادة كأساسي لأول مرة في مباراة رسمية بوسط الملعب بجانب طارق حامد، فيما يشغل محمد هاني مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – محمد حمدي.

الوسط: طارق حامد – محمود حمادة.

أمامهما: محمد صلاح – عمر مرموش – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن إثيوبيا، وغينيا ومالاوي.