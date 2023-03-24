مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف عبد الغني أمام البنك الأهلي

كشف مصدر من نادي الزمالك، موقف محمد عبد الغني مدافع الفريق من المشاركة أمام البنك الأهلي.

الزمالك يلاقي البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "تأكد غياب محمد عبد الغني عن الزمالك أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة بشد عضلي".

محمد عبد الغني غادر مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الأخيرة في الدقيقة الـ78 لصالح إبراهيما نداي، ويبدو بأن اللاعب ما زال مصابا.

ويخوض الزمالك المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي تحت قيادة أحمد عبد المقصود، وحسين ياسر المحمدي مدربا الفريق بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وأسامة نبيه المدرب العام عن الجهاز الفني.

عبد الغني شارك هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا، وصنع آخر.