مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف عبد الغني أمام البنك الأهلي

الجمعة، 24 مارس 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - أحمد سيد زيزو

كشف مصدر من نادي الزمالك، موقف محمد عبد الغني مدافع الفريق من المشاركة أمام البنك الأهلي.

الزمالك يلاقي البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "تأكد غياب محمد عبد الغني عن الزمالك أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة بشد عضلي".

أخبار متعلقة:
رئيس التعاون: الحكم للزمالك ليس غرامة بل مستحقات ضم مصطفى فتحي.. هذه التفاصيل أحمد جعفر يكشف سبب إلقاء قميص الزمالك ومفاوضات الأهلي.. وما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب حوار في الجول – أحمد جعفر يتحدث عن أسرار مسيرته في الزمالك وأزمات تجاوزها.. وسر حذاء تريكة مران الزمالك - رفع الحمل البدني للاعبين وتدريبات تأهيلية لـ عبد الغني والمثلوثي

محمد عبد الغني غادر مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الأخيرة في الدقيقة الـ78 لصالح إبراهيما نداي، ويبدو بأن اللاعب ما زال مصابا.

ويخوض الزمالك المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي تحت قيادة أحمد عبد المقصود، وحسين ياسر المحمدي مدربا الفريق بعد رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وأسامة نبيه المدرب العام عن الجهاز الفني.

عبد الغني شارك هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا، وصنع آخر.

الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي محمد عبد الغني
نرشح لكم
8 أرقام تحققت من فوز مصر على مالاوي بسبب الظروف الصحية لـ الخطيب.. تأجيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي مؤتمر فيتوريا: سعيد بتألق محمد صلاح وبمستوى المنتخب الجماعي مران الزمالك - انتظام عبد الشافي وعبد الغني وثلاثي المنتخب الأولمبي سيناريوهات مجموعة مصر.. نقطة واحدة تكفي الفراعنة للتأهل لأمم إفريقيا خبر في الجول - كاف يخاطب الأهلي لزيادة تذاكر جمهور الهلال السوداني خطوة على التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر يهزم مالاوي برباعية استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة مباراة الزمالك والمريخ
أخر الأخبار
8 أرقام تحققت من فوز مصر على مالاوي 45 ثاتيه | منتخب مصر
بسبب الظروف الصحية لـ الخطيب.. تأجيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيتوريا: سعيد بتألق محمد صلاح وبمستوى المنتخب الجماعي ساعة | منتخب مصر
مران الزمالك - انتظام عبد الشافي وعبد الغني وثلاثي المنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
استعدادا لمواجهة الأهلي.. وصول بعثة الهلال السوداني إلى القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات مجموعة مصر.. نقطة واحدة تكفي الفراعنة للتأهل لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - كاف يخاطب الأهلي لزيادة تذاكر جمهور الهلال السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
خطوة على التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر يهزم مالاوي برباعية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"