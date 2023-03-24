نادي ريكسهام يكشف لـ في الجول أسباب إعادة بن فوستر لكرة القدم

كشف نادي ريكسهام الإنجليزي عن أسباب التعاقد مع بن فوستر الحارس الإنجليزي المعتزل، وإعادته لكرة القدم مجددا.

بن فوستر النادي : ريكسهام ريكسهام

وقال كولين هينريس المسؤول الإعلامي لنادي ريكسهام الإنجليزي في تصريحات لـFilGoal.com: "اخترنا التعاقد مع بن فوستر بعد إصابة حارسنا الأساسي روب لينتون يوم السبت ضد فريق بروملي".

وأضاف "لا تنطبق قوانين سوق الانتقالات على أندية كرة القدم التي تلعب في الدوري الوطني (المستوى الخامس لكرة القدم الإنجليزية) وما دونه. بدلاً من ذلك، يمكننا شراء اللاعبين حتى نهاية يوم الخميس 23 مارس، لذلك كان يوم أمس هو يوم الموعد النهائي للانتقال".

كولين استمر "هل سيستمر اللاعب في البودكاست الخاص به على الإنترنت خلال فترة تعاقده مع نادي ريكسهام؟ ستستمر التزامات بن فوستر الإعلامية الخارجية خلال فترة وجوده مع نادي ريكسهام".

وواصل "لن يكون هناك تقديم للجماهير ولا يوجد مؤتمر صحفي مخطط له في هذه المرحلة".

وأعلن نادي ريكسهام الويلزي، والذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، ضم بن فوستر الحارس الإنجليزي المخضرم صاحب الـ39 عاما يوم الأربعاء الماضي.

ويعتبر ريكسهام أقدم نادٍ ويلزي على الإطلاق، وثالث أقدم نادي كرة قدم في العالم، إذ تأسس عام 1864.

بن فوستر كان قد اعتزل كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم الماضي وبقميص واتفورد الإنجليزي.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف ريكسهام لفترة قصيرة عام 2005 معارًا من ستوك سيتي، وقاده للتتويج بكأس رابطة أندية القسمين الثالث والرابع.

وينافس ريكسهام في دوري القسم الخامس الإنجليزي، وهو مملوك للممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز المعروف ببطولته لـ "ديدبول" بين أفلام أخرى عديدة.

وارتبط اسم فوستر بالانضمام إلى توتنام هوتسبير قبل عدة أسابيع بعد تعرض هوجو لوريس لإصابة طويلة.

لكن رابطة الدوري الإنجليزي لم تمنح توتنام الاستثناء اللازم لقيد فوستر خارج فترة الانتقالات، مما أوقف الصفقة.

وقال فوستر عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أشعر أنني على القمر، تواجدت في النادي لمدة ساعة هذا الصباح وهو مكان جميل جدًا، الكل يعملون بتواضع والمدرب من طراز رفيع".

وتابع: "النادي تغيّر كثيرًا عما كان عندما كنت هنا، لكن من الرائع أن أعود وكلاعب أيضًا. سيكون من المثير رؤية كيف سيكون جسدي في التدريب اليوم، أتطلع قدمًا للبدء".

ويمتلك فوستر 8 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وتواجد في قائمة كأس العالم 2014 وشارك في مباراة كوستاريكا وحافظ على نظافة شباكه.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف أندية ستوك سيتي، وبريستول سيتي، ومانشستر يونايتد، وواتفورد، وبيرمنجهام سيتي، ووست بروميتش ألبيون، قبل أن يعود لـ واتفورد ويختتم فيه مسيرته الطويلة.

لكن وبشكلٍ مفاجئ، عاد فوستر من الاعتزال ليوقّع مع ريكسهام حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر ريكسهام دوري القسم الخامس الإنجليزي ويسير في طريق مفتوح نحو الصعود إلى القسم الرابع.