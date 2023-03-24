مران الزمالك - رفع الحمل البدني للاعبين وتدريبات تأهيلية لـ عبد الغني والمثلوثي

واصل الزمالك أداء تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في كأس الرابطة.

وشهد المران التركيز على رفع الحمل البدني للفريق، وخاض لاعبو الأبيض مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف علاء رجب المعد البدني.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات الفنية، شهدت تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية، بجانب التركيز على استغلال الكرات الثابتة مع تصحيح بعض الأوضاع الفنية في حالة الدفاع.

وخضع محمد عبد الغني لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

وواصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في الركبة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته الجماعية قبل مواجهة البنك الأهلي، عصر غد السبت على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.