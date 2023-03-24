كيك أوف: بيرنلي مهتم باحتمالية ضم بيرسي تاو من الأهلي

الجمعة، 24 مارس 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - بيرسي تاو

رغم امتداد عقد بيرسي تاو مع الأهلي إلى نهاية الموسم المقبل، لكن النجم الجنوب إفريقي ربما يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، فإن إدارة بيرنلي مهتمة بإمكانية التعاقد مع بيرسي تاو خلال الصيف المقبل".

مصدر مقرب من اللاعب قال لـ "كيك أوف": "الجميع دائما مهتم بضم بيرسي تاو لأنه جاذب للعروض دائما. فينسينت كومباني مدرب بيرنلي معجب به ويعلم قدراته".

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بيرسي تاو سبق وتدرب تحت قيادة فينسينت كومباني أثناء تواجده في أندرلخت البلجيكي عام 2020.

وأتم "سنرى إن كان الأهلي منفتحا لسماع عروض مقدمة للاعب بنهاية الموسم، لكنه حاليا يعد لاعبا هاما بالنسبة للأهلي".

وشارك بيرسي تاو في 18 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفين.

ويتواجد صاحب الـ28 عاما حاليا في منتخب جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة ليبيريا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويحتل بيرنلي حاليا صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 83 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني، ليقترب بشدة من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأهلي جنوب إفريقيا بيرسي تاو
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