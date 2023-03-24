مبابي يدافع عن جريزمان بعد أزمة شارة قيادة فرنسا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان

دافع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن زميله في الفريق أنطوان جريزمان بعد حصوله على شارة قيادة الديوك.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

فرنسا

وحصل مبابي على شارة قيادة منتخب فرنسا عقب اعتزال هوجو لولريس ورافائيل فاران دوليا.

وتحدث مبابي في مؤتمر صحفي قائلا: "لقد تحدثت مع أنطوان، هو يشعر بالضيق وهذا أمر يمكن تفهمه".

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وواصل "لقد أبلغت جريزمان أنني كنت ليكون لدي نفس رد الفعل".

وأردف "هو ربما أهم لاعب في حقبة المدرب ديدجيه ديشامب، هو يتمتمع بالخبرات".

وأتم مبابي "إن كان لدى جريزمان شيئا ما ليقوله فسوف أجلس وأستمع، لا يجب أن نغلق الباب أمام أي شخص، هو حر ليعبر عن نفسه".

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن جريزمان يشعر بالغضب بسبب عدم حصوله على شارة قيادة فرنسا ويفكر في عدم الانضمام للديوك مجددا.

جريزمان فرنسا مبابي
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