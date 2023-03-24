حوار في الجول – أحمد جعفر يتحدث عن أسرار مسيرته في الزمالك وأزمات تجاوزها.. وسر حذاء تريكة

الجمعة، 24 مارس 2023 - 15:42

كتب : حامد وجدي

أحمد جعفر

مراحل عديدة مر بها أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق خلال مسيرته مع الفريق الأبيض والعديد من اللحظات المؤثرة يكشف عنها خلال حواره.

أحمد جعفر

النادي :

وأجرى جعفر حوارا مع FilGoal.com وبرنامج "وان أون وان" تحدث خلاله عن العديد من الأمور مثل سبب رحيله عن الزمالك، والفارق بين أحمد حسام "ميدو" وعمرو زكي.

هذا بالإضافة لسر حذاء محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.

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والآن إلى حوار أحمد جعفر.

الفارق بين ميدو وعمرو زكي

عن أزمات مادية تعرض لها خلال تواجده في الزمالك

ماذا حدث من ميدو بعد انضمام محمد ناجي "جدو" لمنتخب مصر

سبب رحيله عن الزمالك بعد حديث مع ميدو

كواليس مفاوضات الأهلي

سر حذاء أبو تريكة قبل قمة الأهلي والزمالك

ومن هنا الحوار الكامل

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