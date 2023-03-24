كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في بيع أوريجي

الجمعة، 24 مارس 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

ديفوك أوريجي - ميلان

يفكر ميلان في بيع ديفوك أوريجي بعد موسم واحد فقط قضاه رفقة الفريق.

ديفوك أوريجي

النادي : ميلان

ميلان

وحسبما ذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن أوريجي لم يستطع إقناع الجهاز الفني للفريق ومدربه ستيفانو بيولي بقدراته.

ولم يسجل اللاعب البلجيكي سوى هدفين خلال 25 مباراة شارك فيها مع الفريق منذ انضمامه إليه.

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وأوضح التقرير أن 15 مليون يورو سيكون رقما جيدا بالنسبة لميلان للسماح للاعب صاحب الـ27 عاما بالرحيل.

وانضم أوريجي إلى ميلان قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر الموسم الماضي.

وبلغ ميلان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه مواطنه نابولي بعد التوقف الدولي.

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بعد مرور 27 جولة.

ميلان أوريجي
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