قبل تصريحات أجويرو.. لابورتا عن ميسي: برشلونة مفتوح أمامه دائما وعلي تحسين العلاقة

كرر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تصريحاته بتأكيده أن أبواب ناديه مفتوحة دائما أمام ليونيل ميسي نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وتحدث لابورتا عبر قناة "الأعمال والمال وراء الرياضة" عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "ميسي يعرف أن أبواب برشلونة مفتوحة دائما، لنرى ماذا سيحدث".

وأكمل "علي إيجاد طريقة لتحسين العلاقة الحالية بين ميسي وبرشلونة".

وأكد لابورتا "الإرث الذي وجدته عندما أصبحت رئيسا للنادي لم يكن جيدا على الإطلاق، وكان علي اتخاذ قرارات لست راضيا عنها".

وتم تسجيل تلك التصريحات قبل حديث سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق والذي قال إنه يرواده شعور بأن هناك فرصة تصل لـ50% لعودة ميسي إلى برشلونة.

وأضاف أجويرو "إن قام الرئيس خوان لابورتا باتخاذ خطوة فأعتقد أن عودة ميسي إلى برشلونة ستقترب".

ورحل ميسي عن برشلونة مجانا في صيف عام 2021 بعد نهاية تعاقده وعدم قدرة النادي على تسجيله بسبب الأزمة المالية.