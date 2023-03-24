برشلونة لألبا: إما تخفيض الراتب أو الرحيل

الجمعة، 24 مارس 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - جوردي ألبا

ينوي برشلونة الاجتماع مع لاعبه جوردي ألبا خلال الأيام المقبلة لإقناعه بتخفيض راتبه في ظل الأزمة المالية التي تضرب صفوف النادي الكتالوني.

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها أن برشلونة سيجتمع مع ألبا ويطلب منه تقليل راتبه، إذ أنه يحصل سنويا على 38 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في تقليل ميزانيته بـ200 مليون يورو خلال الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
أوزيل يكشف سبب اختياره ريال مدريد بدلا من برشلونة سبورت: توخيل كان ينتظر بايرن أو ريال مدريد أحمد جعفر يكشف سبب إلقاء قميص الزمالك ومفاوضات الأهلي.. وما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب

وأوضح التقرير أنه حال رفض ألبا تخفيض راتبه فأنه قد يُجبر على الرحيل عن صفوف النادي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ألبا في وقت سابق أنه يرغب في الاستمرار في برشلونة حتى نهاية تعاقده المستمر حتى صيف عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في تقليل راتب ألبا في ظل عدم مشاركته أساسيا لصالح اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي.

وانضم ألبا إلى برشلونة في صيف عام 2012 قادما من صفوف فالنسيا.

وخاص صاحب الـ34 عاما مع برشلونة 451 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 99.

برشلونة جوردي ألبا
نرشح لكم
قبل تصريحات أجويرو.. لابورتا عن ميسي: برشلونة مفتوح أمامه دائما وعلي تحسين العلاقة أوزيل يكشف سبب اختياره ريال مدريد بدلا من برشلونة سبورت: توخيل كان ينتظر بايرن أو ريال مدريد أجويرو: أشعر أن هناك فرصة تصل لـ50% لعودة ميسي إلى برشلونة بشرط أسباس: لا أتفق مع ما قاله عني لويس إنريكي.. معه لم تمتلك إسبانيا خطة "ب" سبورت: برشلونة سيحاول التخلص من جوردي ألبا يتبقى 7 لاعبين.. حارس أتليتكو ينضم لمنتخب بلاده ويترك سيميوني بخيارات قليلة ريليفو: بيدري وديمبيلي يغيبان عن كلاسيكو الكأس بسبب انتكاسة في الإصابة
أخر الأخبار
قبل تصريحات أجويرو.. لابورتا عن ميسي: برشلونة مفتوح أمامه دائما وعلي تحسين العلاقة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة لألبا: إما تخفيض الراتب أو الرحيل 23 دقيقة | الدوري الإسباني
أوزيل يكشف سبب اختياره ريال مدريد بدلا من برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: توخيل كان ينتظر بايرن أو ريال مدريد 54 دقيقة | الدوري الإسباني
أحمد جعفر يكشف سبب إلقاء قميص الزمالك ومفاوضات الأهلي.. وما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب ساعة | الدوري المصري
رئيس التعاون: الحكم للزمالك ليس غرامة بل مستحقات ضم مصطفى فتحي.. هذه التفاصيل ساعة | الكرة المصرية
هل يلمح للبقاء؟.. أوسيمين: رأيت سببا لبقاء اللاعبين سنوات عديدة في نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي: لطالما حلمت بالاحتفال مع الأرجنتين بكأس العالم.. ولا يجب أن ننسى زملائي السابقين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال 4 كولر: فاجأت اللاعبين بقرار بعد الهزيمة من صنداونز.. وتحلينا بالصبر ضد القطن