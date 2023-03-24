برشلونة لألبا: إما تخفيض الراتب أو الرحيل

ينوي برشلونة الاجتماع مع لاعبه جوردي ألبا خلال الأيام المقبلة لإقناعه بتخفيض راتبه في ظل الأزمة المالية التي تضرب صفوف النادي الكتالوني.

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وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها أن برشلونة سيجتمع مع ألبا ويطلب منه تقليل راتبه، إذ أنه يحصل سنويا على 38 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في تقليل ميزانيته بـ200 مليون يورو خلال الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أنه حال رفض ألبا تخفيض راتبه فأنه قد يُجبر على الرحيل عن صفوف النادي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ألبا في وقت سابق أنه يرغب في الاستمرار في برشلونة حتى نهاية تعاقده المستمر حتى صيف عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في تقليل راتب ألبا في ظل عدم مشاركته أساسيا لصالح اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي.

وانضم ألبا إلى برشلونة في صيف عام 2012 قادما من صفوف فالنسيا.

وخاص صاحب الـ34 عاما مع برشلونة 451 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 99.