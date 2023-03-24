أوزيل يكشف سبب اختياره ريال مدريد بدلا من برشلونة

الجمعة، 24 مارس 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

مورينيو وأوزيل

فجر مسعود أوزيل اللاعب الألماني السابق مفاجأة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب في صفوف برشلونة قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

مسعود أوزيل

النادي : معتزل

وتحدث أوزيل لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "قبل رحيلي من فيردر بريمن كانت هناك منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة لضمي، الأمر لم يتعلق بالمال".

وكشف "لا أعرف إن كان ذلك الأمر معروف لكنني زرت ريال مدريد وبرشلونة آنذاك والفارق في ذلك الوقت كان جوزيه مورينيو".

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وأكمل اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 حديثه "مورينيو أعطاني زيارة لكبار الشخصيات وجعلني أرى الملعب والبطولات التي توج بها النادي وهذا أعطاني قشعريرة".

وأردف "الزيارة لبرشلونة كانت أقل حماسا وما جعلني أشعر بالضيق هو أن بيب جوارديولا لم يكلف نفسه عناء مقابلتي".

وواصل أوزيل "قبل تلك الرحلة كنت معجب للغاية بأسلوب برشلونة في اللعب وتخيلت نفسي ألعب معهم، لكن مدريد فعل كل شيء من أجلي".

وأتم "لذا مورينيو بلا شك كان أهم عامل في قراري، بعد الزيارة لكلا الناديين كان قراري واضحا بنسبة 100%، أريد أن أكون لاعبا في ريال مدريد".

أوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.

وبعد ثلاث سنوات، انتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم اسطنبول باشاكشهير.

ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.

وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.

وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.

ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.

لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.

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