سبورت: توخيل كان ينتظر بايرن أو ريال مدريد

الجمعة، 24 مارس 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي كان ينتظر فرصة تدريب بايرن ميونيخ أو ريال مدريد خلال حصوله على راحة سلبية.

واقترب المدرب الألماني من تدريب بايرن ميونيخ وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية خلفا لجوليان ناجلزمان الذي لم يتم الإعلان عن إقالته رسميا حتى الآن.

وذكرت سبورت أن توخيل رفض عرضا للعودة لفريقه السابق باريس سان جيرمان من أجل فرصة تدريب بايرن أو ريال مدريد.

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لكن أوضح التقرير أن بايرن بادر بالتفاوض سريعا مع المدرب الألماني وأقنعه بالقدوم إليه.

ومازال مصير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مجهولا في ظل استمرار تعاقده مع الفريق الملكي حتى صيف عام 2024.

لكن المدرب الإيطالي قال إنه في نهاية الموسم الجاري سيعرف قرار الإدارة بشأن استمراره من عدمه.

يأتي ذلك في ظل ارتباط أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل خلفا لتيتي الذي رحل بعد كأس العالم 2022.

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