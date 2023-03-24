أحمد جعفر يكشف سبب إلقاء قميص الزمالك ومفاوضات الأهلي.. وما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب
الجمعة، 24 مارس 2023 - 14:03
كتب : حامد وجدي
لماذا ألقى أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق قميص الفريق الأبيض على أرضية الملعب؟
أحمد جعفر
النادي :
وماذا حدث من أحمد حسام "ميدو" بعد علمه بانضمام محمد ناجي جدو لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2010 بدلا منه؟
كل ذلك أجاب عنه مهاجم الزمالك السابق في حواره لـFilGoal.com وبرنامج "وان أون وان".
وهنا تحدث جعفر عن كواليس مفاوضات الأهلي وسبب إلقاء قميص الزمالك.
video:1
أما هنا فتحدث مهاجم الزمالك السابق عما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب وأكد أن الأخير كان ليحصل على تقدير أكبر لمسيرته لو لعب في صفوف الفريق الأبيض وليس الأهلي.
video:2
نرشح لكم
حوار في الجول – أحمد جعفر يتحدث عن أسرار مسيرته في الزمالك وأزمات تجاوزها.. وسر حذاء تريكة رئيس التعاون: الحكم للزمالك ليس غرامة بل مستحقات ضم مصطفى فتحي.. هذه التفاصيل خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد الشحات حتى 2026 المحلة يعلن غياب الحناوي عن مواجهة الاتحاد ميدو: لا أجيد التدريب؟ هذا حديث سطحي.. اسألوا من عمل معي وسوف يشيد بي وهدان: الزمالك استقر على المدرب الجديد وهذا موعد الإعلان عنه وكيله: وجود رونالدو ساهم في إنهاء أزمة النصر وأبو جبل حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار