أحمد جعفر يكشف سبب إلقاء قميص الزمالك ومفاوضات الأهلي.. وما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب

لماذا ألقى أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق قميص الفريق الأبيض على أرضية الملعب؟

أحمد جعفر النادي :

وماذا حدث من أحمد حسام "ميدو" بعد علمه بانضمام محمد ناجي جدو لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2010 بدلا منه؟

كل ذلك أجاب عنه مهاجم الزمالك السابق في حواره لـFilGoal.com وبرنامج "وان أون وان".

وهنا تحدث جعفر عن كواليس مفاوضات الأهلي وسبب إلقاء قميص الزمالك.

video:1

أما هنا فتحدث مهاجم الزمالك السابق عما حدث من ميدو بعد انضمام جدو للمنتخب وأكد أن الأخير كان ليحصل على تقدير أكبر لمسيرته لو لعب في صفوف الفريق الأبيض وليس الأهلي.

video:2