رئيس التعاون: الحكم للزمالك ليس غرامة بل مستحقات ضم مصطفى فتحي.. هذه التفاصيل

الجمعة، 24 مارس 2023 - 13:43

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - مصطفى فتحي

كشف سعود الرشودي رئيس التعاون السعودي عن أن حكم غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الزمالك ضد ناديه لم يكن غرامة بل ألزمه بدفع باقي مستحقات انتقال مصطفى فتحي.

وتحدث رئيس التعاون السعودي لقناة "إم بي سي أكشن" قائلا: "تغريم التعاون 400 ألف دولار؟ الخبر صدر من الإعلام المصري وتم تناقله بدون فهم".

وأكمل "هذا المبلغ ليس غرامة هو جزء من مبلغ متبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي".

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وعن سبب دفع قيمة انتقال مصطفى كاملة قال: "عدم دفع هذا المبلغ بسبب عدم قدرة مصطفى على العودة لنادي التعاون، وسنقوم بسداد المبلغ وهذا مبلغ الانتقال وليس الغرامة".

وشدد "والغرامة الموجودة فقط هي فعليا 40 ألف فرانك سويسري وليس 400 ألف دولار".

وأتم سعود الرشودي تصريحاته "كنا نحاول مع الأشقاء في الزمالك بعد عدم قدرة مصطفى على العودة لنا لحل الأمر أو تأجيل لدفعات الانتقال ولكنهم لجأوا إلى فيفا وصدر الحكم وسواء بحكم أو بدون الحكم سندفع مستحقات الزمالك".

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد التعاون في وقت سابق من شهر فبراير الماضي بسبب عدم حصوله على 400 ألف دولار من قيمة انتقال اللاعب والتي وصلت إلى مليون دولار وقتها.

وأصدرت لجنة فض المنازعات قرارها والذي جاء كالتالي:

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1. قبول طلب الزمالك.

2. على المدعى عليه (التعان السعودي) أن يدفع للمدعي المبالغ التالية:

- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

3. يُطلب من المدعى عليه كذلك دفع غرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي. يجب دفع الغرامة في غضون 30 يوما من إخطار فيفا بالقرار الحالي.

4- وفقا للبند 24 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، فإنه إذا لم يتم السداد الكامل للمبالغ المنصوص عليها في النقطة 2 (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار ، فسيتم تطبيق العقوبات التالية:

-يُمنع المدعى عليه من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق. يجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

- يجب تقديم الموضوع الحالي عند الطلب إلى لجنة فيفا التأديبية في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) بنهاية فترات التسجيل الثلاث الكاملة والمتتالية.

وفي الصيف الماضي انتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حسبما أعلن نادي التعاون بعد ستة أشهر قضاها رفقة الفريق السعودي.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

وسجل مصطفى فتحي تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين في 29 مباراة لعبها مع بيراميدز الموسم الحالي.

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