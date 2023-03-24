هل يلمح للبقاء؟.. أوسيمين: رأيت سببا لبقاء اللاعبين سنوات عديدة في نابولي

وسط العديد من الأندية الأوروبية بضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خرج لاعب الفريق الإيطالي بتصريحات ربما تشير لاحتمالية بفائه في إيطاليا.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نابولي

وتحدث أوسيميمين لقناة "إلجيبيتي" النيجيرية عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "رأيت سبب بقاء اللاعبي لسنوات عديدة في نابولي لأن الحب الذي يظره الجمهور لهم كبير حقا فهم يحبون كرة القدم كثيرا".

وواصل "الجمهور يحب ناديه كثير، أنت تذهب للمدينة وترى كيف يمجدون مارادونا، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي، لم أر مثل هذا الشيء من قبل في حياتي، عندما تفعل الكثير من أجلهم فأنت تجعلهم سعداء وهم يتأكدون من تقديم الدعم والحب الذي تحتاجه".

وأكمل "عندما ألعب أهدر الأهداف أو أتعرض لإصابة فهم يهتفون باسمي، لا أخذ ذلك كأمر مسلم به، أنا أقدر الحب الذي يقدموه لي، والطريقة الوحيدة لرد ذلك هو بجعلهم سعداء من خلال اللعب، إن الحلم الذي كانوا يحلمون به لسنوات عديدة يصبح واقع وسأفعل ما بوسعي لتحقيق ما يرغبون فيه".

وسجل أوسيمين 21 هدفا في 23 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري بـ71 نقطة بفارق 19 نقطة عن ملاحقه لاتسيو بعد مرور 27 جولة من أصل 38.

وفاز نابولي بالدوري مرتين من قبل عامي 1987 و1990.