ميسي: لطالما حلمت بالاحتفال مع الأرجنتين بكأس العالم.. ولا يجب أن ننسى زملائي السابقين

قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إنه لطالما حلم بفكرة الاحتفال بكأس العالم رفقة الأرجنتين وجماهير بلاده في الملعب والآن تحققق حلمه.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وألقى ميسي كلمة على هامش مواجهة بنما الودية التي فاز بها منتخب بلاده بهدفين دون رد صباح اليوم الجمعة في أولى مباريات الأرجنتين عقب التتويج بكأس العالم 2022.

وتحدث ميسي في ملعب المونيومنتال قائلا: "لا أستطيع أن أسمعي نفسي جيدا لذا لا أعرف ما أقوله".

وأكمل "شكرا لكم على الحب الذي قدمتموه لنا ليس فقط بعد أن أصبحنا أبطال العالم ولكن قبل ذلك منذ بطولة كوبا أمريكا 2021".

وأضاف "كنا نقول منذ فترة طويلة إننا سنفعل كل ما لدينا من أجل تلك الكأس".

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Even Lionel Scaloni joined in the chants for Lionel Messi 😂 pic.twitter.com/Z447IKhY6P — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023

وأكمل "لطالما حلمت بتلك اللحظة لأكون قادرا على الاحتفال معكم والعودة إلى وطني الأرجنتين لأرفع كأس كوربا أمريكا والفيناليسما والأعظم كأس العالم".

وتابع "أعلم أن اليوم هو أحد الأيام العظيمة الذي نحتفل فيه بالأبطال لكنني لا أريد أن أنسى كل زملائي السابقين الذين حالوا وفعلوا كل ما هو ممكن لتحقيق تلك الكأس".

وواصل "لسوء الحظ لم يتمكنوا من ذلك بالرغم من أننا كنا قريبين من تحقيق كوبا أمريكا وكأس العالم وهم يستحقون احترام وتقدير الشعب الأرجنتيني لأنهم قدموا كل شيء لهذا القميص".

وأردف ميسي "قبل أن أنهي كلامي دعونا نواصل ونستمتع بتلك الكأس فلا نعرف كم من الوقت سيمضي حتى يحدث هذا مرة أخرى، أتمنى ألا ننتظر لسنوات عديدة ولكن من الصعب جدا الفوز بكأس العالم لأنه يعتمد على أمور عديدة".

وشدد "ليس فقط مجموعة رائعة ومنتخب عظيم فأحيانا بسبب تفاصيل صغيرة لا يمكن تحقيق الكأس والآن لنستمتع بالنجمة الثالثة".

واختتم ميسي تصريحاته قائلا: "شكرا لكم جميعا".