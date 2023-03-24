ساوثجيت: أظهرنا شخصيتين ضد إيطاليا.. وهاري كين مازال أمامه الكثير ليقدمه

الجمعة، 24 مارس 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إن فريقه أظهر شخصيتين في انتصاره على إيطاليا أمس الخميس.

وهُزم منتخب إيطاليا أمام إنجلترا بهدفين لهدف في ملعب دييجو مارادونا في نابولي في أولى جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وتحدث ساوثجيت عقب المباراة قائلا: "أظهرنا شخصيتين في المباراة، تحكمنا فيها في الشوط الاول وكلما ضغطنا كنا في غاية الخطورة".

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وواصل "وتعين علينا أن نقتل المباراة وأن نتقدم في الشوط الأول بثلاثية دون رد".

وأكمل "لكن إن بدأت أي مباراة مثلما بدأت الشوط الثاني فأنت ستصبح في مشكلة، استقبلنا هدفا وارتكبنا الكثير من الأخطاء، وتغير كل شيء".

وأردف "نحن أعطينا الخصم دفعة وكذلك جماهيره، وتعين علينا مواجهة ذلك الأمر".

وواصل "مع طرد لوك شو تعين علينا التعامل مع الأمر وأعتقد أننا قمنا بذلك".

وشدد "لكننا في النهاية نفضل ما قدمناه في الشوط الأول أكثر من الثاني".

وعن كون هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بتسجيله لهدفه رقم 54 في المباراة ليتجاوز واين روني قال ساوثجيت: "أدائه كان استثنائيا، أعتقد أنه سيطر على مدافعي إيطاليا وتواصله مع زملائه كان جيدا".

وواصل "تستطيعون رؤية منذ بداية المباراة أنه كان بشكل جيد".

وأكمل "لكسر الرقم القياسي بالطريقة التي فعلها بعد ما حدث مؤخرا يظهر قوة شخصيته وعقليته".

وأتم ساوثجيت تصريحاته "هو محترف رائع ومازال أمامه الكثير ليقدمه في مسيرته".

إنجلترا إيطاليا ساوثجيت هاري كين
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