مانشيني: كنا نستحق التعادل أمام إنجلترا.. الطريق أصبح صعبا الآن

يؤمن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن فريقه استحق التعادل ضد إنجلترا وليس الهزيمة.

وهُزم منتخب إيطاليا أمام إنجلترا أمس الخميس بهدفين لهدف في ملعب دييجو مارادونا في نابولي في أولى جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وتحدث مانشيني عقب المباراة قائلا: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة منذ البداية، لقد استقبلنا هدفين من ركلتين ثابتتين".

وواصل "تعين علينا ان نكون أكثر حرصا".

وأكمل "سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني وربما استحققنا التعادل".

وأردف مانشيني "نشعر بالضيق من النتيجة، لكن مازال الطريق طويلا".

وتابع "في الشوط الثاني ضغطنا أكثر ورأيت فريقا عظيما مجددا وهذا أعطانا الأمل".

وأضاف "إنجلترا دائما تكون خطيرة في الكرات الثابتة، لم يكن ينبغي علينا استقبال الهدفين ولكننا رغم ذلك تحسنا".

وأتم مانشيني تصريحاته "الطريق أصبح صعبا لكنه ربما سوف ينتهي بشكل سلس".

ويواجه منتخب إيطاليا منافسه مالطا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

ويقع منتخب إيطاليا في المجموعة الثالثة بجوار إنجلترا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا ومالطة.