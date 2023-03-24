أجويرو: أشعر أن هناك فرصة تصل لـ50% لعودة ميسي إلى برشلونة بشرط

يشعر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق أن هناك فرصة ليعود مواطنه ليونيل ميسي إلى برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وتحدث أجويرو خلال بث عبر موقع "تويتش" قائلا: "شعوري أن هناك فرصة بنسبة 50% لعودة ميسي إلى برشلونة".

وأكمل "أعتقد أن ليو يجب أن يعتزل في برشلونة، برشلونة هو موطنه، يجب أن ينهي مسيرته هنا".

وأكمل أجويرو "إن قام الرئيس جوان لابورتا باتخاذ خطوة فأعتقد أن عودة ميسي إلى برشلونة ستقترب".

ورحل ميسي عن برشلونة مجانا في صيف عام 2021 عقب نهاية تعاقده لعدم قدرة النادي على تسجيله في ظل الأزمات المادية المتلاحقة.

ويمتد تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري وهناك شكوك حول رغبة ليو في تجديد تعاقده رغم انتشار أنباء سابقة تفيد باقتراب حدوث الأمر.