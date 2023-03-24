بيلد تكشف 4 أسباب لإقالة ناجلزمان من بايرن: فقد 10 نقاط في الدوري

الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

مازالت أصداء الإقالة المفاجئة لمدرب بايرن ميونيخ جوليان ناجلزمان تلقي بنفسها على عناوين مختلف الصحف.

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا وصحيفة "بيلد" الألمانية أكدا إقالة ناجلزمان واقتراب توماس توخيل من تولي المسؤولية خلفا له.

ولم يعلن بايرن حتى الآن إقالة مدربه بشكل رسمي، لكن "بيلد" كشفت في تقرير لها أسباب إقالة المدرب الألماني الشاب.

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وأوضح التقرير أن المدرب الألماني فوجئ بقرار الإقالة خاصة في ظل قضائه فترة راحة سلبية في النمسا استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وأشارت "بيلد" إلى أن مسؤولي بايرن ألقوا باللوم على المدير الفني للفريق لفقدان 10 نقاط في سباق الدوري الألماني والسماح لبروسيا دورتموند بتصدر الترتيب.

ويتصدر دورتموند الترتيب بـ53 نقطة بفارق نقة عن بايرن بعد مرور 25 جولة من الدوري من أصل 34.

ورغم الفوز في كل مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري وإقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16 إلا أن ذلك الأمر لم ينقذ ناجلزمان من الإقالة.

ورأى مسؤولو بايرن أن التوقف الدولي هو الوقت الأنسب لإقالة المدرب.

ويشعر مدراء بايرن أن فرصة الفوز بالثلاثية التاريخية الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا أصبحت في خطر قبل مباراتي دورتموند في الدوري ومانشستر سيتي في أوروبا.

وأخيرا كانت فرصة وجود توماس توخيل متاحا أمر لا يمكن تركه يمر بسهولة في ظل احتمالية تدريبه لريال مدريد في أي لحظة حال رحيل كارلو أنشيلوتي بالإضافة لوجود اهتمام من توتنام مع احتمالية إقالة أنطونيو كونتي.

وتابع مسؤولو بايرن مسيرة توخيل خلال السنوات الماضية ورأوا أن الوقت قد حان ليتولى قيادة الفريق.

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