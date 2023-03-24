كانسيلو عن إقالة ناجلزمان: كنت أعرف أنني لن أجده مع عودتي إلى ميونيخ

الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو وسيرجيو راموس - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

لم يشعر جواو كانسيلو لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب البرتغال بالمفاجأة من أنباء إقالة مدربه في صفوف الفريق الألماني جوليان ناجلزمان.

جواو كانسيلو

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا وصحيفة "بيلد" الألمانية أكدا إقالة ناجلزمان واقتراب توماس توخيل من تولي المسؤولية خلفا له.

وعقب فوز البرتغال على ليختنشتاين برباعية دون رد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 سُئل كانسيلو عن رأيه في الأنباء.

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ورد اللاعب البرتغالي قائلا: "لقد عرفت الآن، كنت أعلم أنني مع عودتي إلى ميونيخ لن أجده".

وواصل "أود شكره على ما قدمه لي".

وأكمل "أما بالنسبة لتوخيل فقد جعلني أخسر نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل في النهائي، أتمنى أن يجعلني أفوز به العام الجاري".

وكان توخيل يقود تشيلسي في العام قبل الماضي حينما فاز على مانشستر سيتي بهدف دون رد ليحرم كانسيلو من التتويج باللقب.

ويواجه بايرن منافسه سيتي في ربع النهائي.

يذكر أن كانسيلو معارا من سيتي نفسه إلى بايرن لستة أشهر بداية من شهر يناير الماضي وحتى نهاية الموسم مع أحقية شرائه نهائيا بعد ذلك.

كانسيلو بايرن ميونيخ ناجلزمان
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